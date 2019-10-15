***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.10.2019 14:24
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA1954
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 217.197.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 15 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.12.2018 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 65 gün vadeli 217.197.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793299
BIST
15:0095.630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.648,56
|Açılış
|: 95.593
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|Önceki Kapanış
|: 93.981
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95.873
En Düşük
94.790
15:005,8725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0544
|Açılış
|: 5,8810
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|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9342
En Düşük
5,8604
15:006,4660
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0736
|Açılış
|: 6,4700
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|Önceki Kapanış
|: 6,5400
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6,5484
En Düşük
6,4643
15:00282,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,12
|Açılış
|: 282,44
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|Önceki Kapanış
|: 284,54
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285,04
En Düşük
280,80