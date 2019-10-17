***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









raç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.10.2019Vade (Gün Sayısı) 34Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKE19D6Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 71.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.10.2019Kayıt Tarihi 16.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 34 gün vadeli 71.500.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 17.10.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793640BIST