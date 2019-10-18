***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.10.2019 17:01
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA1988
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.295.112
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 15 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.12.2018 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 63 gün vadeli 10.295.112 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793945
BIST
17:0898.406
En Yüksek
|Değişim
|: 3,70%
|| 3.509,63
|Açılış
|: 98.406
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|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
17:085,7935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0323
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
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5,8301
En Düşük
5,7547
17:086,4545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0338
|Açılış
|: 6,4250
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|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
17:08277,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -2,23
|Açılış
|: 277,24
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|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59