***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









raç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.10.2019Vade (Gün Sayısı) 41Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKE19A2Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.612.041Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.10.2019Kayıt Tarihi 18.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 41 gün vadeli 20.612.041 TL nominal değerli finansman bonolarının 21.10.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794080BIST