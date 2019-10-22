***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.10.2019Vade (Gün Sayısı) 1.826ISIN Kodu XS1028938915Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2014Vade Başlangıç Tarihi 22.10.2014Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 550.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.04.2015 Evet2 22.10.2015 Evet3 22.04.2016 Evet4 22.10.2016 Evet5 22.04.2017 Evet6 22.10.2017 Evet7 22.04.2018 Evet8 22.10.2018 Evet9 22.04.2019 Evet10 22.10.2019 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.10.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 22.10.2014 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca MTN programı kapsamında 22.10.2014 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 5 yıl vadeli, 550.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının (ISIN: XS1028938915/US984848AE13) itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794224BIST