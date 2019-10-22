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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.10.2019 14:50
GÜNCEL HABERLER

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 1.826
ISIN Kodu XS1028938915
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2014
Vade Başlangıç Tarihi 22.10.2014
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 550.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.04.2015 Evet
2 22.10.2015 Evet
3 22.04.2016 Evet
4 22.10.2016 Evet
5 22.04.2017 Evet
6 22.10.2017 Evet
7 22.04.2018 Evet
8 22.10.2018 Evet
9 22.04.2019 Evet
10 22.10.2019 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.10.2019 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 22.10.2014 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca MTN programı kapsamında 22.10.2014 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 5 yıl vadeli, 550.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının (ISIN: XS1028938915/US984848AE13) itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794224


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