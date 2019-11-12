***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.11.2019 09:41
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 55
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKK1911
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 108.486.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.11.2019
Kayıt Tarihi 11.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 55 gün vadeli 108.486.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 12.11.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798408
BIST
11:46103.825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 706,70
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:465,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:466,3705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:46269,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,36
|Açılış
|: 269,81
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.252.373
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|YAPRK
|4,74
|1.336.893
|% 13,67
|
|EDIP
|1,07
|8.740.844
|% 11,46
|
|KLNMA
|39,44
|1.489.452
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|38.815.088
|% -6,52
|
|SELEC
|5,58
|4.253.191
|% -5,42
|
|HATEK
|5,41
|2.787.924
|% -5,09
|
|YATAS
|6,01
|13.678.392
|% -4,75
|
|THYAO
|13,30
|657.868.198
|% 2,39
|
|ASELS
|19,11
|218.026.718
|% 1,76
|
|PGSUS
|67,60
|149.511.665
|% 2,27
|
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|
|KOZAA
|8,89
|97.962.789
|% 1,72
|
|IEYHO
|0,43
|38.815.088
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,36
|115.587.826
|% 17,24
|
|THYAO
|13,30
|657.868.198
|% 2,39
|
|CEMAS
|1,22
|51.570.637
|% 10,91
|
|AKENR
|0,73
|28.159.163
|% 8,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3912
|7,4283
|% -0,09
|
|Frank
|5,7851
|5,8200
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5360
|1,5437
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-2,18
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,75
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|0,21
|