***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.11.2019 13:22
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA19D4
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 109.842.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 15 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.12.2018 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 45 gün vadeli 109.842.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798450
BIST
16:24104.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 910,84
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
16:245,7708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
16:246,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
16:24269,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,59
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.450.209
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|225.380.337
|% 19,83
|
|DGGYO
|3,48
|32.030.542
|% 17,57
|
|ISBTR
|25.656,50
|436.161
|% 15,00
|
|AKENR
|0,76
|51.402.773
|% 13,43
|
|KLNMA
|39,44
|2.274.150
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,41
|73.426.626
|% -10,87
|
|SELEC
|5,53
|14.003.389
|% -6,27
|
|YATAS
|5,94
|34.612.092
|% -5,86
|
|MRGYO
|0,88
|25.711.977
|% -5,38
|
|THYAO
|13,34
|1.951.506.097
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,05
|644.524.379
|% 7,49
|
|ASELS
|19,08
|387.910.360
|% 1,60
|
|GARAN
|9,85
|312.977.977
|% 0,82
|
|PETKM
|3,69
|283.132.463
|% 0,54
|
|IEYHO
|0,41
|73.426.626
|% -10,87
|
|OZGYO
|1,39
|225.380.337
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|1.951.506.097
|% 2,69
|
|CEMAS
|1,21
|114.834.276
|% 10,00
|
|PETKM
|3,69
|283.132.463
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3869
|7,4240
|% -0,15
|
|Frank
|5,7759
|5,8107
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5348
|1,5425
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.453
|-2,41
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|-9,24
|
|Yarım
|863
|885
|-4,47
|
|Çeyrek
|433
|443
|-2,24
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,30
|62,30
|0,12
|
Seans Raporu
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1019, 23 artarak (% 1.03 ) 100, 070
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