YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3790
|7,4161
|% 0,34
|Frank
|5,8027
|5,8377
|% 0,41
|Riyal
|1,5300
|1,5377
|% 0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|6,63
|Altın Gr.
|272
|272
|1,83
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|Yarım
|868
|891
|3,76
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|0,09
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,02
|B. Petrol
|62,81
|62,81
|0,44
Seans Raporu
- 17:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1182, 06 kaybederek (% -1.17 ) 99, 594
- 17:55 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLGYO, YAPRK, KLNMA
- 17:55 SANEL, FLAP, KLGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:55 DOKTA, MEPET, SEKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:55 Bu seansda işlem gören 316 hisse senedinden 131 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 141 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 44 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem