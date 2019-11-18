***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.11.2019 11:44
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 43
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA19G7
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 119.760.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 15 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.12.2018 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 43 gün vadeli 119.760.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799332
BIST
14:00106.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.197,70
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:005,7388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:006,3499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:00269,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -1,60
|Açılış
|: 269,27
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,26
|87.027.271
|% 18,87
|
|YUNSA
|6,92
|43.499.284
|% 17,69
|
|BTCIM
|3,29
|19.363.051
|% 16,67
|
|HUBVC
|9,42
|18.311.504
|% 13,49
|
|MIPAZ
|2,20
|40.539.953
|% 12,24
|
|KLGYO
|2,92
|86.139.297
|% -9,03
|
|CRDFA
|1,94
|9.400.904
|% -8,06
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|YAPRK
|5,40
|3.545.571
|% -3,91
|
|THYAO
|14,04
|1.142.367.564
|% 2,56
|
|GARAN
|10,11
|358.854.095
|% 1,61
|
|ASELS
|19,30
|271.556.294
|% 0,94
|
|PETKM
|3,71
|268.145.510
|% 1,64
|
|TUPRS
|122,20
|198.996.322
|% -0,89
|
|THYAO
|14,04
|1.142.367.564
|% 2,56
|
|HURGZ
|1,26
|87.027.271
|% 18,87
|
|PETKM
|3,71
|268.145.510
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,37
|162.659.203
|% 1,28
|
|TIRE
|2,30
|132.361.646
|% 10,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4175
|7,4547
|% 0,39
|
|Frank
|5,7737
|5,8085
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5264
|1,5340
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|-8,43
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-14,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-13,80
|
|Yarım
|860
|882
|-6,68
|
|Çeyrek
|431
|441
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,11
|