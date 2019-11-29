***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.11.2019 14:02
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22014
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 29.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.163.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 15 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.12.2018 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 91 gün vadeli 24.163.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800966
BIST
16:33106.724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -401,79
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.634
16:335,7543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:336,3258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0212
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:33269,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,94
|Açılış
|: 269,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,07
|158.642.080
|% 17,29
|
|BJKAS
|2,90
|250.864.120
|% 15,08
|
|QNBFL
|62,30
|5.052.866
|% 12,25
|
|BSOKE
|1,31
|104.080.486
|% 11,02
|
|AVTUR
|1,73
|11.934.626
|% 10,19
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,52
|20.283.916
|% -4,84
|
|NETAS
|12,64
|50.387.587
|% -3,73
|
|TURGG
|38,32
|1.662.187
|% -3,72
|
|ARENA
|6,50
|2.131.265
|% -3,70
|
|THYAO
|13,65
|1.024.827.852
|% -1,23
|
|GARAN
|10,06
|317.848.654
|% -0,30
|
|EREGL
|7,99
|273.179.964
|% 1,52
|
|BJKAS
|2,90
|250.864.120
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.593.037
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,92
|193.260.957
|% 4,92
|
|BJKAS
|2,90
|250.864.120
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.593.037
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,31
|104.080.486
|% 11,02
|
|THYAO
|13,65
|1.024.827.852
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3974
|7,4345
|% -0,23
|
|Frank
|5,7283
|5,7628
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-2,95
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.777
|1.822
|-5,29
|
|Yarım
|859
|881
|-2,56
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|-0,33
|