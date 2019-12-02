***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.12.2019 11:02
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 46
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA1970
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 221.350.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.12.2019
Kayıt Tarihi 29.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 46 gün vadeli 221.350.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 02.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801144
BIST
12:36107.703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 799,32
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:365,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:366,3431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,3320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:36269,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,67
|Açılış
|: 269,44
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,10
|187.596.028
|% 11,70
|
|RHEAG
|1,06
|14.418.909
|% 11,58
|
|DOGUB
|2,05
|23.155.725
|% 10,81
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHYAY
|0,85
|23.041.791
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|UFUK
|2,03
|7.769
|% -2,87
|
|THYAO
|13,84
|581.721.217
|% 1,32
|
|GSRAY
|2,10
|187.596.028
|% 11,70
|
|BJKAS
|3,20
|174.564.720
|% 9,97
|
|KRDMD
|2,43
|153.291.909
|% 1,67
|
|PETKM
|3,64
|115.733.930
|% 1,39
|
|IHLAS
|0,76
|87.378.101
|% -2,56
|
|GSRAY
|2,10
|187.596.028
|% 11,70
|
|KRDMD
|2,43
|153.291.909
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,20
|174.564.720
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,87
|45.558.819
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4093
|7,4464
|% -0,06
|
|Frank
|5,7339
|5,7684
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|-10,95
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|1.785
|1.812
|-8,00
|
|Tam
|1.778
|1.822
|-10,33
|
|Yarım
|859
|882
|-5,00
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,52
|61,52
|1,03
|