***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.12.2019 11:13
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA1913
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.363.660
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.12.2019
Kayıt Tarihi 09.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 90 gün vadeli 10.363.660 TL nominal değerli finansman bonolarının 10.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802771
BIST
14:48107.928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -858,56
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.832
14:485,7961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0133
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
14:486,4266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4234
14:48273,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,65
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,87
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,59
|125.588.616
|% 19,91
|
|DENCM
|8,62
|19.749.025
|% 14,93
|
|RYGYO
|4,00
|18.929.996
|% 14,29
|
|ARMDA
|14,56
|3.783.888
|% 13,04
|
|RYSAS
|2,99
|23.199.905
|% 12,41
|
|HURGZ
|1,28
|910.870
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|CEMAS
|1,49
|91.519.252
|% -6,88
|
|THYAO
|13,69
|829.191.997
|% -0,80
|
|AFYON
|6,99
|313.846.294
|% 1,30
|
|ASELS
|19,38
|267.900.302
|% -0,87
|
|TTKOM
|7,15
|238.064.599
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,50
|212.131.886
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,50
|212.131.886
|% -0,66
|
|CEMAS
|1,49
|91.519.252
|% -6,88
|
|THYAO
|13,69
|829.191.997
|% -0,80
|
|KARSN
|1,50
|80.039.579
|% 1,35
|
|METRO
|1,31
|69.808.882
|% -6,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6193
|7,6575
|% 0,05
|
|Frank
|5,8620
|5,8973
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5422
|1,5499
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|5,93
|
|Altın Gr.
|273
|274
|0,65
|
|Cumhuriyet
|1.812
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.804
|1.849
|1,26
|
|Yarım
|872
|894
|0,61
|
|Çeyrek
|437
|447
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,05
|64,05
|-0,20
|