***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.12.2019Vade (Gün Sayısı) 90Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKA1913Satışın Tamamlanma Tarihi 11.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.363.660Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.12.2019Kayıt Tarihi 09.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.12.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 90 gün vadeli 10.363.660 TL nominal değerli finansman bonolarının 10.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802771BIST