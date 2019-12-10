***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.12.2019 13:31
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22030
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 117.580.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 15 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.12.2018 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 59 gün vadeli 117.580.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802793
BIST
14:48107.928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -858,56
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.832
14:485,7961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0133
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
14:486,4266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4234
14:48273,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,65
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,87
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,59
|125.551.547
|% 19,91
|
|DENCM
|8,63
|19.655.219
|% 15,07
|
|RYGYO
|3,99
|18.854.117
|% 14,00
|
|RYSAS
|3,00
|23.176.887
|% 12,78
|
|ARMDA
|14,50
|3.744.453
|% 12,58
|
|HURGZ
|1,28
|910.870
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|CEMAS
|1,49
|91.500.154
|% -6,88
|
|THYAO
|13,67
|824.943.044
|% -0,94
|
|AFYON
|6,99
|313.846.294
|% 1,30
|
|ASELS
|19,38
|266.243.414
|% -0,87
|
|TTKOM
|7,14
|236.941.402
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,51
|211.849.455
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|211.849.455
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,49
|91.500.154
|% -6,88
|
|THYAO
|13,67
|824.943.044
|% -0,94
|
|KARSN
|1,50
|79.972.868
|% 1,35
|
|METRO
|1,31
|69.741.187
|% -6,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6208
|7,6591
|% 0,07
|
|Frank
|5,8644
|5,8997
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5425
|1,5502
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|5,68
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,83
|
|Cumhuriyet
|1.812
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.805
|1.850
|2,84
|
|Yarım
|873
|895
|1,57
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,37
|