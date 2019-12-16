***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) programı kapsamında yurt dışında İTMK ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi EURTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü İpotek Teminatlı Menkul KıymetVadesi 20.12.2024Vade (Gün Sayısı) 1.827Ek Açıklamalarİlgi: 09.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 400.000.000 TL tutarında 5 yıl vadeli İTMK için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803599BIST