***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.12.2019 10:11
lan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA1962
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.841.047
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.12.2019
Kayıt Tarihi 16.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 63 gün vadeli 42.841.047 TL nominal değerli finansman bonolarının 17.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803814
BIST
11:11111.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 427,25
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.783
En Düşük
111.198
11:115,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0173
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8654
En Düşük
5,8441
11:116,5317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5349
En Düşük
6,5146
11:11278,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 278,55
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,69
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|5,51
|16.794.752
|% 13,37
|
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|
|UZERB
|3,11
|29.414
|% 8,36
|
|ATAGY
|4,81
|2.122.072
|% -9,25
|
|TSPOR
|2,61
|64.905.008
|% -5,78
|
|PRZMA
|3,76
|9.529
|% -5,76
|
|SAMAT
|1,55
|3.877.331
|% -5,49
|
|KERVN
|0,53
|206.008
|% -3,64
|
|THYAO
|13,99
|369.812.394
|% -0,14
|
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|
|ISFIN
|3,38
|158.772.731
|% 2,42
|
|SISE
|5,16
|134.086.953
|% 1,38
|
|ODAS
|2,20
|97.622.386
|% 2,33
|
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|
|ISFIN
|3,38
|158.772.731
|% 2,42
|
|ALBRK
|1,36
|61.283.947
|% 0,74
|
|ODAS
|2,20
|97.622.386
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,58
|54.644.360
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7473
|7,7861
|% -0,44
|
|Frank
|5,9435
|5,9793
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5584
|1,5662
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|1,10
|
|Altın Gr.
|278
|279
|0,89
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,16
|