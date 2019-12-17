***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.12.2019 10:12
raç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA19B8
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.731.387
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.12.2019
Kayıt Tarihi 16.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 56 gün vadeli 72.731.387 TL nominal değerli finansman bonolarının 17.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803815
BIST
11:12111.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 402,90
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.783
En Düşük
111.198
11:125,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0172
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8654
En Düşük
5,8441
11:126,5299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5349
En Düşük
6,5146
11:12278,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,94
|Açılış
|: 278,55
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,69
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,78
|211.182.826
|% 14,40
|
|UNYEC
|5,53
|16.615.337
|% 13,79
|
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|
|UZERB
|3,11
|29.414
|% 8,36
|
|ATAGY
|4,81
|2.122.072
|% -9,25
|
|PRZMA
|3,76
|9.529
|% -5,76
|
|SAMAT
|1,55
|3.875.781
|% -5,49
|
|TSPOR
|2,63
|64.014.130
|% -5,05
|
|KERVN
|0,53
|206.008
|% -3,64
|
|THYAO
|13,99
|359.830.824
|% -0,14
|
|GUSGR
|2,78
|211.182.826
|% 14,40
|
|ISFIN
|3,38
|151.645.776
|% 2,42
|
|SISE
|5,16
|133.503.018
|% 1,38
|
|ODAS
|2,21
|97.189.497
|% 2,79
|
|GUSGR
|2,78
|211.182.826
|% 14,40
|
|ISFIN
|3,38
|151.645.776
|% 2,42
|
|ODAS
|2,21
|97.189.497
|% 2,79
|
|ALBRK
|1,37
|54.150.148
|% 1,48
|
|CEMAS
|1,58
|54.515.918
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7463
|7,7851
|% -0,45
|
|Frank
|5,9419
|5,9777
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5584
|1,5662
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,59
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,50
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|0,00
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|0,13
|