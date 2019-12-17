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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.12.2019 10:12
GÜNCEL HABERLER


raç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA19B8
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.731.387
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.12.2019
Kayıt Tarihi 16.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 56 gün vadeli 72.731.387 TL nominal değerli finansman bonolarının 17.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803815


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GUSGR 2,78 211.182.826 % 14,40  
UNYEC 5,53 16.615.337 % 13,79  
KSTUR 30,78 13.882 % 9,69  
HALKS 1,82 34.405 % 9,64  
UZERB 3,11 29.414 % 8,36  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7463 7,7851 % -0,45  
Frank 5,9419 5,9777 % 0,22  
Riyal 1,5584 1,5662 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.478 1,59  
Altın Gr. 278 278 0,50  
Cumhuriyet 1.840 1.868 21,00  
Tam 1.833 1.878 16,87  
Yarım 886 909 8,16  
Çeyrek 444 454 4,08  
Gümüş.Ons 17,04 17,07 0,01  
Gümüş Gr. 3,21 3,21 0,00  
B. Petrol 65,47 65,47 0,13  
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