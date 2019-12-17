***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.12.2019 11:52
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22048
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.675.625
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 15 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.12.2018 tarihli açıklamamızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 50 gün vadeli 41.675.625 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803842
BIST
13:48111.784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 658,65
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.198
13:485,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0150
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8677
En Düşük
5,8441
13:486,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5446
En Düşük
6,5146
13:48278,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,26
|Açılış
|: 278,85
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,07
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,77
|363.033.875
|% 13,99
|
|FLAP
|4,87
|131.253.511
|% 13,79
|
|UNYEC
|5,50
|23.578.764
|% 13,17
|
|BURVA
|6,85
|4.414.007
|% 10,48
|
|HALKS
|1,82
|52.653
|% 9,64
|
|ATAGY
|4,57
|6.873.906
|% -13,77
|
|TSPOR
|2,50
|120.390.014
|% -9,75
|
|NIBAS
|6,15
|157.483
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|448.902
|% -7,27
|
|BMELK
|1,40
|150.978
|% -6,67
|
|THYAO
|14,06
|739.913.611
|% 0,36
|
|GUSGR
|2,77
|363.033.875
|% 13,99
|
|TUPRS
|124,00
|280.393.377
|% 1,97
|
|ISFIN
|3,37
|235.122.161
|% 2,12
|
|SISE
|5,16
|224.390.842
|% 1,38
|
|GUSGR
|2,77
|363.033.875
|% 13,99
|
|ALBRK
|1,35
|99.920.645
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,37
|235.122.161
|% 2,12
|
|IHLAS
|0,73
|40.274.284
|% -3,95
|
|THYAO
|14,06
|739.913.611
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7106
|7,7492
|% -0,91
|
|Frank
|5,9442
|5,9800
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5585
|1,5663
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,42
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.844
|1.872
|4,00
|
|Tam
|1.837
|1.883
|4,01
|
|Yarım
|888
|911
|1,94
|
|Çeyrek
|445
|455
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|0,07
|