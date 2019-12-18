***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









raç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.12.2019Vade (Gün Sayısı) 65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKA1947Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.826.318Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.12.2019Kayıt Tarihi 17.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.12.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 65 gün vadeli 19.826.318 TL nominal değerli finansman bonolarının 18.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804091BIST