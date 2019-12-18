***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.12.2019 11:39
raç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA1947
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.826.318
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.12.2019
Kayıt Tarihi 17.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 65 gün vadeli 19.826.318 TL nominal değerli finansman bonolarının 18.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804091
BIST
12:21110.705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -368,98
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:215,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0119
|Açılış
|: 5,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:216,5739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:21280,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,14
|Açılış
|: 280,51
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|67,95
|2.890.655
|% 12,97
|
|BURVA
|7,92
|7.208.052
|% 11,08
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.787.248
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.567.702
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,77
|449.313.434
|% -1,01
|
|GARAN
|10,74
|178.223.488
|% -1,29
|
|TUPRS
|123,40
|167.219.641
|% -0,64
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|EKGYO
|1,48
|104.994.866
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|KRDMD
|2,47
|123.225.294
|% -1,20
|
|ODAS
|2,21
|97.881.487
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7084
|7,7471
|% 0,07
|
|Frank
|5,9903
|6,0263
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5686
|1,5764
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,94
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.857
|1.885
|8,00
|
|Tam
|1.848
|1.894
|7,22
|
|Yarım
|893
|916
|3,49
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,71
|65,71
|-0,39
|