***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









raç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.12.2019Vade (Gün Sayısı) 68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKA1939Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.123.363Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.12.2019Kayıt Tarihi 17.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.12.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 68 gün vadeli 90.123.363 TL nominal değerli finansman bonolarının 18.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804093BIST