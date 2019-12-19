***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.12.2019 09:56
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA1954
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 217.197.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.12.2019
Kayıt Tarihi 18.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 65 gün vadeli 217.197.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 19.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804272
BIST
13:36110.654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 79,24
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.584
13:365,9312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
13:366,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
13:36281,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,09
|Açılış
|: 281,36
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,00
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|4,45
|17.145.778
|% 10,70
|
|BOSSA
|9,09
|23.025.072
|% 10,45
|
|DARDL
|3,08
|225.742
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|65.699
|% 10,00
|
|HALKS
|2,20
|428.765
|% 10,00
|
|KERVN
|0,54
|215.761
|% -6,90
|
|EMNIS
|1,55
|20.014
|% -6,63
|
|KSTUR
|25,50
|59.670
|% -5,56
|
|MERIT
|17,21
|3.175
|% -4,39
|
|SELGD
|2,09
|15.943
|% -4,13
|
|THYAO
|13,76
|399.932.812
|% 0,15
|
|VESTL
|13,46
|239.515.541
|% 4,02
|
|KRSTL
|1,65
|193.680.066
|% 6,45
|
|SISE
|5,18
|168.145.473
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|160.847.990
|% 1,61
|
|KRSTL
|1,65
|193.680.066
|% 6,45
|
|IEYHO
|0,61
|53.934.639
|% -1,61
|
|KRDMD
|2,53
|160.847.990
|% 1,61
|
|GSRAY
|2,39
|85.245.808
|% 2,14
|
|GUSGR
|2,43
|81.603.896
|% -3,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7542
|7,7931
|% 0,29
|
|Frank
|6,0318
|6,0681
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-1,57
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,45
|
|Cumhuriyet
|1.865
|1.894
|10,00
|
|Tam
|1.857
|1.904
|8,66
|
|Yarım
|898
|921
|4,19
|
|Çeyrek
|450
|460
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|0,05
|