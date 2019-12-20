***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.12.2019 11:45
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA19A0
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 278.379.287
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.12.2019
Kayıt Tarihi 19.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 60 gün vadeli 278.379.287 TL nominal değerli finansman bonolarının 20.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804505
BIST
12:17111.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 787,09
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.586
En Düşük
111.041
12:175,9212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0223
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9107
12:176,5842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0299
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5758
12:17281,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,28
|Açılış
|: 281,45
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,95
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,08
|107.861.042
|% 13,33
|
|KLNMA
|46,62
|37.340.970
|% 9,95
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|ESCOM
|1,34
|3.053.277
|% 8,94
|
|MNDRS
|1,25
|50.516.526
|% 8,70
|
|GLBMD
|1,61
|10.323.375
|% -14,81
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|OZBAL
|1,64
|3.932.889
|% -6,29
|
|KERVN
|0,50
|81.779
|% -5,66
|
|THYAO
|13,82
|310.708.322
|% 0,44
|
|SISE
|5,24
|182.526.644
|% 1,35
|
|TUPRS
|125,00
|180.155.562
|% 1,87
|
|IPEKE
|7,28
|164.858.201
|% 4,00
|
|KRSTL
|1,78
|142.385.643
|% 1,71
|
|IHLGM
|0,94
|115.166.050
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,78
|142.385.643
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,45
|102.739.205
|% 1,40
|
|ALBRK
|1,38
|87.653.086
|% 0,73
|
|KARSN
|1,57
|94.854.328
|% 3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6940
|7,7326
|% -0,22
|
|Frank
|6,0179
|6,0542
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5743
|1,5822
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,58
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|-4,32
|
|Yarım
|897
|920
|-2,09
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,02
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|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-0,06
|
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