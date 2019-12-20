***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) programı kapsamında yurt dışında İTMK ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi EURTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü İpotek Teminatlı Menkul KıymetVadesi 20.12.2024Vade (Gün Sayısı) 1.827ISIN Kodu XS2093136344Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.06.20202 20.12.20203 20.06.20214 20.12.20215 20.06.20226 20.12.20227 20.06.20238 20.12.20239 20.06.202410 20.12.2024Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.12.2024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 16.12.2019 ve 19.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 400.000.000 TL tutarında 5 yıl vadeli ipotek teminatlı menkul kıymetin satış işlemleri 20.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804617BIST