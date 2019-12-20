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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.12.2019 17:27
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) programı kapsamında yurt dışında İTMK ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi EUR
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
Vadesi 20.12.2024
Vade (Gün Sayısı) 1.827
ISIN Kodu XS2093136344
Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.06.2020
2 20.12.2020
3 20.06.2021
4 20.12.2021
5 20.06.2022
6 20.12.2022
7 20.06.2023
8 20.12.2023
9 20.06.2024
10 20.12.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.12.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 16.12.2019 ve 19.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 400.000.000 TL tutarında 5 yıl vadeli ipotek teminatlı menkul kıymetin satış işlemleri 20.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804617


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IPEKE 8,40 740.438.001 % 20,00  
MTRYO 7,01 10.817.524 % 14,92  
AYCES 9,48 4.628.730 % 14,91  
ESCOM 1,39 6.430.163 % 13,01  
GOODY 3,99 166.247.575 % 10,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7173 7,7560 % 0,08  
Frank 6,0270 6,0633 % -0,44  
Riyal 1,5781 1,5861 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.480 1.480 0,57  
Altın Gr. 282 282 -0,28  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,18 17,21 0,12  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,02  
B. Petrol 66,31 66,31 -0,23  
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