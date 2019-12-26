***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.03.2020Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK32013Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 560.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 1,6091 16,7806 18,1129 Evet2 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 1,4065 14,6678 15,6798 Evet3 27.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 1,2523 13,0597 13,85854 31.01.2020 30.01.2020 31.01.20205 06.03.2020 05.03.2020 06.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.03.2020 05.03.2020 06.03.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 13.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.09.2019 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 560.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli 35 günde bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32013 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 27.12.2019 ödeme tarihli 3. kupon oranı % 1,2523 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805279BIST