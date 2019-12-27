***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.12.2019 12:21
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA19D4
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 109.842.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.12.2019
Kayıt Tarihi 26.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 45 gün vadeli 109.842.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 27.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805513
BIST
13:46113.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 231,41
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:465,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0233
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9554
En Düşük
5,9292
13:466,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0497
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6424
En Düşük
6,5741
13:46289,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,74
|Açılış
|: 289,06
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|12.929.622
|% 14,99
|
|TIRE
|4,17
|103.838.414
|% 12,40
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,40
|58.599.936
|% -8,88
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|FMIZP
|49,60
|19.696.608
|% -7,46
|
|ISFIN
|4,06
|571.999.956
|% 2,78
|
|THYAO
|14,00
|267.167.856
|% 0,29
|
|IPEKE
|8,01
|189.791.099
|% 0,38
|
|KOZAA
|10,32
|188.448.921
|% 0,68
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|ISFIN
|4,06
|571.999.956
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|ALBRK
|1,44
|60.801.153
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|45.078.464
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,59
|66.006.226
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7517
|7,7906
|% 0,78
|
|Frank
|6,0675
|6,1040
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,16
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,20
|68,20
|0,29
|