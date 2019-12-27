***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.12.2019 12:29
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32070
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.798.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 69 gün vadeli 111.798.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805516
BIST
13:47113.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 255,41
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:475,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0233
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9554
En Düşük
5,9292
13:476,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0497
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6424
En Düşük
6,5741
13:47289,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,78
|Açılış
|: 289,10
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|12.929.622
|% 14,99
|
|TIRE
|4,17
|103.838.414
|% 12,40
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,40
|58.599.936
|% -8,88
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|FMIZP
|49,60
|19.696.608
|% -7,46
|
|THYAO
|14,00
|267.167.856
|% 0,29
|
|KOZAA
|10,32
|188.448.921
|% 0,68
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|PETKM
|3,71
|107.342.529
|% -0,54
|
|IHLGM
|1,10
|45.078.464
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|70.675.024
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
|
|BERA
|4,05
|81.537.302
|% 6,58
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7499
|7,7888
|% 0,76
|
|Frank
|6,0674
|6,1039
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5807
|1,5887
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,16
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,20
|68,20
|0,29
|