***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.12.2019 10:19
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 1.826
ISIN Kodu XS1160602055
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.12.2014
Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2014
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi RON
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2015 Evet
2 30.12.2016 Evet
3 30.12.2017 Evet
4 30.12.2018 Evet
5 30.12.2019 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.12.2019 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 30.12.2014 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca MTN programı kapsamında 30.12.2014 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 5 yıl vadeli, 50.000.000 RON tutarındaki borçlanma aracının itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805736
BIST
13:46114.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.101,70
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:465,9489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0087
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:466,6626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:46289,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 289,23
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.268.109
|% 19,83
|
|ISGYO
|1,77
|448.415.539
|% 14,94
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|IHYAY
|1,01
|80.676.994
|% 10,99
|
|IHLGM
|1,20
|246.700.850
|% 10,09
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,26
|764.231.402
|% 2,22
|
|ASELS
|20,14
|526.982.039
|% 2,39
|
|ISGYO
|1,77
|448.415.539
|% 14,94
|
|KRDMD
|2,70
|262.789.625
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,20
|246.700.850
|% 10,09
|
|ISGYO
|1,77
|448.415.539
|% 14,94
|
|IHLAS
|0,92
|225.638.458
|% 5,75
|
|IHLGM
|1,20
|246.700.850
|% 10,09
|
|ALBRK
|1,55
|186.291.796
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,70
|262.789.625
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7763
|7,8153
|% 0,13
|
|Frank
|6,0948
|6,1316
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|1,15
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.906
|1.954
|-1,49
|
|Yarım
|921
|945
|-0,72
|
|Çeyrek
|462
|473
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|0,29
|