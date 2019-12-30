***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.12.2019Vade (Gün Sayısı) 1.826ISIN Kodu XS1160602055Satışın Tamamlanma Tarihi 30.12.2014Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2014Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi RONSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.12.2015 Evet2 30.12.2016 Evet3 30.12.2017 Evet4 30.12.2018 Evet5 30.12.2019 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.12.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 30.12.2014 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca MTN programı kapsamında 30.12.2014 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 5 yıl vadeli, 50.000.000 RON tutarındaki borçlanma aracının itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805736BIST