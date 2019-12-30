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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.12.2019 10:19
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 1.826
ISIN Kodu XS1160602055
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.12.2014
Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2014
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi RON

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2015 Evet
2 30.12.2016 Evet
3 30.12.2017 Evet
4 30.12.2018 Evet
5 30.12.2019 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.12.2019 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 30.12.2014 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca MTN programı kapsamında 30.12.2014 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 5 yıl vadeli, 50.000.000 RON tutarındaki borçlanma aracının itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805736


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ISGYO 1,77 448.415.539 % 14,94  
INFO 8,00 74.156 % 14,45  
IHYAY 1,01 80.676.994 % 10,99  
IHLGM 1,20 246.700.850 % 10,09  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7763 7,8153 % 0,13  
Frank 6,0948 6,1316 % 0,09  
Riyal 1,5813 1,5892 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.512 1,15  
Altın Gr. 289 289 -0,22  
Cumhuriyet 1.915 1.944 -6,00  
Tam 1.906 1.954 -1,49  
Yarım 921 945 -0,72  
Çeyrek 462 473 -0,36  
Gümüş.Ons 17,82 17,85 0,08  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 67,16 67,16 0,29  
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