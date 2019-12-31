***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.12.2019 13:48
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 43
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA19G7
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 119.760.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.12.2019
Kayıt Tarihi 30.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 43 gün vadeli 119.760.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 31.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806111
BIST
16:09114.829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 74,67
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:095,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 5,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9517
En Düşük
5,9419
16:096,6871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,6740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6871
En Düşük
6,6569
16:09290,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,21
|Açılış
|: 290,94
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.996.742
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|IHEVA
|3,07
|4.183.135
|% 13,70
|
|KLMSN
|20,70
|81.725.174
|% 12,44
|
|ADBGR
|6,99
|19.682.024
|% 12,20
|
|KLGYO
|3,79
|158.555.712
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,90
|20.011.009
|% -8,78
|
|THYAO
|14,43
|1.021.566.678
|% 0,84
|
|ASELS
|20,94
|656.185.921
|% 2,25
|
|PETKM
|3,80
|478.954.102
|% 1,60
|
|ISGYO
|1,73
|319.613.783
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|297.115.594
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|319.613.783
|% -0,57
|
|PETKM
|3,80
|478.954.102
|% 1,60
|
|ODAS
|2,08
|244.793.332
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,23
|136.812.138
|% 0,82
|
|IHYAY
|1,05
|115.856.023
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8260
|7,8652
|% 0,71
|
|Frank
|6,1339
|6,1708
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|6,23
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.918
|1.966
|10,61
|
|Yarım
|927
|951
|5,13
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|-0,47
|
Seans Raporu
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16:23XU100
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16:18
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