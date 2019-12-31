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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.12.2019 13:48
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 43
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA19G7
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 119.760.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.12.2019
Kayıt Tarihi 30.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 43 gün vadeli 119.760.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 31.12.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806111


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 6,81 17.996.742 % 19,89  
ISATR 165.830,00 165.830 % 15,00  
IHEVA 3,07 4.183.135 % 13,70  
KLMSN 20,70 81.725.174 % 12,44  
ADBGR 6,99 19.682.024 % 12,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8260 7,8652 % 0,71  
Frank 6,1339 6,1708 % 0,34  
Riyal 1,5813 1,5892 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.521 1.521 6,23  
Altın Gr. 291 291 1,37  
Cumhuriyet 1.927 1.956 11,00  
Tam 1.918 1.966 10,61  
Yarım 927 951 5,13  
Çeyrek 465 476 2,57  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 0,11  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,02  
B. Petrol 66,18 66,18 -0,47  
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