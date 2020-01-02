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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.01.2020 12:14
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32021
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 844.300.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 1,5931 16,6138 17,919 Evet
2 29.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 1,3641 14,2256 15,1764 Evet
3 03.01.2020 02.01.2020 03.01.2020 1,2009 12,5237 13,2571
4 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020
5 13.03.2020 12.03.2020 13.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.03.2020 12.03.2020 13.03.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 20.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 20.09.2019 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 844.300.000 TL nominal değerli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli 35 günde bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32021 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 03.01.2020 ödeme tarihli 3. kupon oranı %1,2009 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806494


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DURDO 15,81 8.493.968 % 12,61  
CRFSA 5,22 83.815.495 % 10,83  
SAMAT 1,97 17.574.880 % 10,06  
SANFM 5,50 3.280.430 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8414 7,8807 % -0,18  
Frank 6,1161 6,1530 % -0,12  
Riyal 1,5835 1,5914 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.521 1.522 4,31  
Altın Gr. 291 291 1,27  
Cumhuriyet 1.929 1.959 4,00  
Tam 1.922 1.970 2,80  
Yarım 929 953 1,35  
Çeyrek 466 476 0,67  
Gümüş.Ons 17,90 17,95 0,07  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
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