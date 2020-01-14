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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.01.2020 11:31
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Medium Term Note programı çerçevesinde yurt dışında borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.12.2024
Vade (Gün Sayısı) 1.785

Ek Açıklamalar
İlgi: 05.04.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 50.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812283


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 6,76 14.934.642 % 19,86  
TKNSA 6,18 281.418.094 % 14,87  
VAKKO 5,52 33.420.645 % 14,76  
TLMAN 12,64 34.089.693 % 14,39  
CRFSA 6,01 78.414.577 % 12,76  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6147 7,6528 % 0,23  
Frank 6,0474 6,0838 % 0,53  
Riyal 1,5645 1,5724 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.544 1.545 -4,14  
Altın Gr. 292 292 0,19  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.926 1.974 -8,48  
Yarım 931 955 -4,10  
Çeyrek 467 477 -2,05  
Gümüş.Ons 17,76 17,80 -0,20  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 64,28 64,28 0,08  
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