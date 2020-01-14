***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2020 11:31
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Medium Term Note programı çerçevesinde yurt dışında borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.12.2024
Vade (Gün Sayısı) 1.785
Ek Açıklamalar
İlgi: 05.04.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 50.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812283
BIST
12:50120.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 566,07
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.833
En Düşük
119.575
12:505,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0251
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:506,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:50292,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,31
|Açılış
|: 292,39
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.642
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,18
|281.418.094
|% 14,87
|
|VAKKO
|5,52
|33.420.645
|% 14,76
|
|TLMAN
|12,64
|34.089.693
|% 14,39
|
|CRFSA
|6,01
|78.414.577
|% 12,76
|
|GLBMD
|2,22
|498.845
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.866.067
|% -4,05
|
|THYAO
|14,86
|1.193.403.612
|% 0,13
|
|KRDMD
|3,01
|522.326.031
|% 1,35
|
|PETKM
|4,07
|488.321.156
|% -0,49
|
|ASELS
|23,22
|398.456.375
|% 1,31
|
|TKNSA
|6,18
|281.418.094
|% 14,87
|
|KRDMD
|3,01
|522.326.031
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,57
|229.349.291
|% -0,63
|
|PETKM
|4,07
|488.321.156
|% -0,49
|
|THYAO
|14,86
|1.193.403.612
|% 0,13
|
|ALBRK
|1,71
|114.687.220
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6147
|7,6528
|% 0,23
|
|Frank
|6,0474
|6,0838
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5645
|1,5724
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.545
|-4,14
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.926
|1.974
|-8,48
|
|Yarım
|931
|955
|-4,10
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,28
|64,28
|0,08
|