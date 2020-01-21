***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Medium Term Note programı çerçevesinde yurt dışında borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 7.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.12.2024Vade (Gün Sayısı) 1.785ISIN Kodu XS2104914069Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.06.20202 10.12.20203 10.06.20214 10.12.20215 10.06.20226 10.12.20227 10.06.20238 10.12.20239 10.06.202410 10.12.2024Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.12.2024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 14.01.2020 ve 16.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 50.000.000 USD tutarındaki yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak borçlanma aracının (yeşil tahvil) satış işlemi 21.01.2020 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813736BIST