***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.01.2020 15:16
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Medium Term Note programı çerçevesinde yurt dışında borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.12.2024
Vade (Gün Sayısı) 1.785
ISIN Kodu XS2104914069
Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.06.2020
2 10.12.2020
3 10.06.2021
4 10.12.2021
5 10.06.2022
6 10.12.2022
7 10.06.2023
8 10.12.2023
9 10.06.2024
10 10.12.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.12.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.01.2020 ve 16.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 50.000.000 USD tutarındaki yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak borçlanma aracının (yeşil tahvil) satış işlemi 21.01.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813736
BIST
15:43123.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 416,46
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.246
En Düşük
121.504
15:435,9334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0152
|Açılış
|: 5,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9350
En Düşük
5,9125
15:436,5931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5934
En Düşük
6,5455
15:43297,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,70
|Açılış
|: 297,04
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
295,69
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|18.741.326
|% 19,96
|
|EGSER
|4,68
|69.894.357
|% 18,48
|
|BURVA
|20,12
|253.414
|% 14,97
|
|BURCE
|7,09
|8.481.609
|% 14,91
|
|ARMDA
|19,34
|5.566.355
|% 14,44
|
|MEMSA
|0,39
|784.620
|% -7,14
|
|ISBTR
|44.000,10
|616.001
|% -4,35
|
|IHGZT
|4,50
|49.864
|% -4,26
|
|VKING
|3,26
|210.770
|% -4,12
|
|EMNIS
|1,73
|28.965
|% -3,89
|
|THYAO
|14,88
|1.319.587.072
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,47
|1.016.520.744
|% 3,23
|
|PETKM
|4,12
|549.113.295
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,73
|376.772.792
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,76
|339.511.047
|% 1,15
|
|ISFIN
|4,47
|1.016.520.744
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,73
|376.772.792
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,76
|339.511.047
|% 1,15
|
|ODAS
|1,86
|254.193.072
|% 4,72
|
|PETKM
|4,12
|549.113.295
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7227
|7,7615
|% 0,61
|
|Frank
|6,1083
|6,1451
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5769
|1,5848
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-7,69
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.956
|2.005
|1,05
|
|Yarım
|946
|970
|0,51
|
|Çeyrek
|474
|485
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|-1,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 435, 71 artarak (% 0.29 ) 149, 014
-
15:58XU100
Endeks 123, 041 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 8, 800.00 milyon TL de
-
15:58ISGSY
Yüzde 13.55 oranında artışla 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 388, 182 adet işlem
-
15:57ERSU
Yüzde 13.41 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 950, 212 adet işlem
-
15:56QNBFB
Yüzde 14.99 oranında artışla 89.35 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 439 adet işlem