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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.01.2020 15:16
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Medium Term Note programı çerçevesinde yurt dışında borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.12.2024
Vade (Gün Sayısı) 1.785
ISIN Kodu XS2104914069
Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.06.2020
2 10.12.2020
3 10.06.2021
4 10.12.2021
5 10.06.2022
6 10.12.2022
7 10.06.2023
8 10.12.2023
9 10.06.2024
10 10.12.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.12.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 14.01.2020 ve 16.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 50.000.000 USD tutarındaki yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak borçlanma aracının (yeşil tahvil) satış işlemi 21.01.2020 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813736


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EGSER 4,68 69.894.357 % 18,48  
BURVA 20,12 253.414 % 14,97  
BURCE 7,09 8.481.609 % 14,91  
ARMDA 19,34 5.566.355 % 14,44  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7227 7,7615 % 0,61  
Frank 6,1083 6,1451 % 0,29  
Riyal 1,5769 1,5848 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.557 -7,69  
Altın Gr. 297 297 -0,73  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.956 2.005 1,05  
Yarım 946 970 0,51  
Çeyrek 474 485 0,26  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 -0,08  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,00  
B. Petrol 64,16 64,16 -1,04  
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