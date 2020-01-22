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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.01.2020 15:11
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 2.556
ISIN Kodu XS0874840688
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2013
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2013
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.07.2013 Evet
2 22.01.2014 Evet
3 22.07.2014 Evet
4 22.01.2015 Evet
5 22.07.2015 Evet
6 22.01.2016 Evet
7 22.07.2016 Evet
8 22.01.2017 Evet
9 22.07.2017 Evet
10 22.01.2018 Evet
11 22.07.2018 Evet
12 22.01.2019 Evet
13 22.07.2019 Evet
14 22.01.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 22.01.2013 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 22.01.2013 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 7 yıl vadeli, 500.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının (ISIN: XS0874840688/US984848AC56) itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813973


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENGD 2,77 40.917.032 % 18,38  
HUBVC 36,80 32.398.392 % 15,94  
DOKTA 60,95 126.527 % 15,00  
BURCE 8,15 2.658.629 % 14,95  
ESCOM 2,18 26.912.706 % 14,74  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7545 7,7934 % 0,48  
Frank 6,0815 6,1182 % -0,34  
Riyal 1,5743 1,5822 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 -2,66  
Altın Gr. 296 296 -1,04  
Cumhuriyet 1.962 1.992 5,00  
Tam 1.953 2.002 5,97  
Yarım 944 968 2,89  
Çeyrek 473 484 1,44  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 0,01  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 64,12 64,12 -0,47  
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