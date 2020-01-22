***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.01.2020Vade (Gün Sayısı) 2.556ISIN Kodu XS0874840688Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2013Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2013Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 14Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.07.2013 Evet2 22.01.2014 Evet3 22.07.2014 Evet4 22.01.2015 Evet5 22.07.2015 Evet6 22.01.2016 Evet7 22.07.2016 Evet8 22.01.2017 Evet9 22.07.2017 Evet10 22.01.2018 Evet11 22.07.2018 Evet12 22.01.2019 Evet13 22.07.2019 Evet14 22.01.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 22.01.2013 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 22.01.2013 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 7 yıl vadeli, 500.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının (ISIN: XS0874840688/US984848AC56) itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813973BIST