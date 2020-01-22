***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.01.2020 15:11
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 2.556
ISIN Kodu XS0874840688
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2013
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2013
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.07.2013 Evet
2 22.01.2014 Evet
3 22.07.2014 Evet
4 22.01.2015 Evet
5 22.07.2015 Evet
6 22.01.2016 Evet
7 22.07.2016 Evet
8 22.01.2017 Evet
9 22.07.2017 Evet
10 22.01.2018 Evet
11 22.07.2018 Evet
12 22.01.2019 Evet
13 22.07.2019 Evet
14 22.01.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2020 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.01.2013 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 22.01.2013 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 7 yıl vadeli, 500.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının (ISIN: XS0874840688/US984848AC56) itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813973
BIST
16:16123.008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -548,60
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.902
16:165,9253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0093
|Açılış
|: 5,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9212
16:166,5724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5645
16:16296,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 296,38
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,77
|40.917.032
|% 18,38
|
|HUBVC
|36,80
|32.398.392
|% 15,94
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.658.629
|% 14,95
|
|ESCOM
|2,18
|26.912.706
|% 14,74
|
|QNBFB
|75,95
|78.846.075
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,79
|1.170.280.823
|% -0,60
|
|IPEKE
|9,73
|822.246.656
|% 10,44
|
|HALKB
|7,08
|818.335.961
|% 2,16
|
|KRDMD
|3,06
|639.572.718
|% -2,24
|
|PETKM
|4,06
|571.078.968
|% -0,73
|
|ALBRK
|1,75
|375.638.828
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,06
|639.572.718
|% -2,24
|
|PETKM
|4,06
|571.078.968
|% -0,73
|
|ODAS
|1,98
|262.645.271
|% 2,06
|
|HALKB
|7,08
|818.335.961
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7545
|7,7934
|% 0,48
|
|Frank
|6,0815
|6,1182
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5743
|1,5822
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,66
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|5,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|5,97
|
|Yarım
|944
|968
|2,89
|
|Çeyrek
|473
|484
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,47
|
Seans Raporu
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