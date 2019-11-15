***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.11.2019 09:31
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono ve/veya Tahvil 15.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 25.12.2018 25.12.2019 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil /Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Tahvil 7.000.000.000,00 USD Yurtdışı 04.04.2019 04.04.2020 Yurtdışı Satış
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 3.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.12.2018 20.12.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye Benzeri Boçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.12.2018 20.12.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 24.10.2019 24.10.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono ve/veya Tahvil 25.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 15.11.2019 15.11.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799061
BIST
11:51104.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 961,64
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:515,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0140
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:516,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:51271,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 271,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,65
|4.012.225
|% 13,23
|
|KLNMA
|42,78
|20.390.603
|% 10,94
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.922.519
|% -6,50
|
|FORMT
|5,11
|787.424
|% -5,55
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|THYAO
|13,65
|458.635.198
|% 0,29
|
|GARAN
|9,82
|130.276.782
|% 0,82
|
|ASELS
|19,16
|118.294.891
|% 1,05
|
|HALKB
|5,76
|111.373.809
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.360.964
|% 6,30
|
|KARSN
|1,35
|111.360.964
|% 6,30
|
|THYAO
|13,65
|458.635.198
|% 0,29
|
|KRDMD
|2,33
|72.584.467
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,77
|81.540.642
|% 1,84
|
|OZGYO
|1,28
|28.891.859
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4009
|7,4380
|% 0,27
|
|Frank
|5,8071
|5,8420
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|-6,11
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|-2,66
|
|Yarım
|867
|889
|-1,29
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,88
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,28
|62,28
|0,00
|