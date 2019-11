***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBono ve/veya Tahvil 15.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 25.12.2018 25.12.2019 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil /Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Tahvil 7.000.000.000,00 USD Yurtdışı 04.04.2019 04.04.2020 Yurtdışı SatışYapılandırılmış Borçlanma Aracı 3.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.12.2018 20.12.2019 Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye Benzeri Boçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.12.2018 20.12.2019 Nitelikli Yatırımcıya SatışYapılandırılmış Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 24.10.2019 24.10.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono ve/veya Tahvil 25.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 15.11.2019 15.11.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799061BIST