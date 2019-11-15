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***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.11.2019 09:31
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono ve/veya Tahvil 15.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 25.12.2018 25.12.2019 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil /Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Tahvil 7.000.000.000,00 USD Yurtdışı 04.04.2019 04.04.2020 Yurtdışı Satış
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 3.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.12.2018 20.12.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye Benzeri Boçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.12.2018 20.12.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 24.10.2019 24.10.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono ve/veya Tahvil 25.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 15.11.2019 15.11.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799061


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 5,65 4.012.225 % 13,23  
KLNMA 42,78 20.390.603 % 10,94  
COSMO 1,42 876 % 8,40  
DIRIT 0,98 2.499.714 % 7,69  
HUBVC 7,90 3.254.766 % 7,34  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4009 7,4380 % 0,27  
Frank 5,8071 5,8420 % 0,29  
Riyal 1,5324 1,5401 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.465 -6,11  
Altın Gr. 272 272 0,00  
Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.794 1.839 -2,66  
Yarım 867 889 -1,29  
Çeyrek 435 445 -0,64  
Gümüş.Ons 16,85 16,88 -0,16  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 62,28 62,28 0,00  
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