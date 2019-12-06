***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2019 09:41
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono ve/veya Tahvil 15.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 25.12.2018 25.12.2019 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil /Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Tahvil 7.000.000.000,00 USD Yurtdışı 04.04.2019 04.04.2020 Yurtdışı Satış
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 3.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.12.2018 20.12.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye Benzeri Boçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.12.2018 20.12.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 24.10.2019 24.10.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono ve/veya Tahvil 25.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 15.11.2019 15.11.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 500.000.000,00 EUR Yurtdışı 05.12.2019 05.12.2020 Yurtdışı Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802163
BIST
12:27108.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,63
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:275,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0154
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7659
En Düşük
5,7410
12:276,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4027
En Düşük
6,3837
12:27273,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,24
|Açılış
|: 273,14
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|RYGYO
|3,06
|13.803.518
|% 12,09
|
|FMIZP
|33,00
|13.101.026
|% 11,79
|
|MEPET
|2,18
|21.903.138
|% 10,66
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|11.311.472
|% -19,98
|
|FONET
|6,89
|42.146.087
|% -13,88
|
|KFEIN
|11,98
|70.812.353
|% -12,43
|
|LOGO
|54,70
|10.443.438
|% -8,07
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|386.208.147
|% -0,58
|
|ASELS
|19,50
|331.067.844
|% -0,91
|
|ISFIN
|2,96
|295.222.425
|% 3,14
|
|GARAN
|10,43
|216.482.775
|% 1,07
|
|TTKOM
|7,27
|214.026.076
|% 2,11
|
|ISFIN
|2,96
|295.222.425
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,48
|105.911.089
|% 0,00
|
|TSKB
|1,16
|63.540.612
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,22
|114.312.711
|% 0,91
|
|IEYHO
|0,47
|22.688.394
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5381
|7,5759
|% -0,08
|
|Frank
|5,8101
|5,8451
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5321
|1,5398
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,99
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,08
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|2,38
|
|Yarım
|870
|893
|1,15
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-0,05
|