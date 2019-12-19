***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 16.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızca İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 400.000.000 TL tutarında 5 yıl vadeli İTMK'ya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804404BIST