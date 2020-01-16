***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.01.2020 11:01
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 50.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813140
BIST
14:29122.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.414,88
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
121.378
14:295,8510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0247
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8474
14:296,5338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0206
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5295
14:29293,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,49
|Açılış
|: 293,55
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
292,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|58,80
|12.608.043
|% 14,96
|
|NIBAS
|4,87
|106.789
|% 14,86
|
|BNTAS
|3,18
|87.836.465
|% 14,39
|
|FONET
|9,60
|119.694.781
|% 12,02
|
|HLGYO
|1,57
|116.586.100
|% 10,56
|
|SRVGY
|12,89
|2.526.696
|% -6,66
|
|PGSUS
|77,30
|462.048.113
|% -6,19
|
|AVHOL
|1,65
|724.251
|% -5,71
|
|ARTI
|1,07
|23.835
|% -2,73
|
|RALYH
|6,40
|1.082
|% -1,54
|
|FONET
|9,60
|119.694.781
|% 12,02
|
|BNTAS
|3,18
|87.836.465
|% 14,39
|
|NATEN
|16,74
|76.247.148
|% -0,95
|
|VERUS
|19,86
|69.530.168
|% 0,56
|
|PAPIL
|9,28
|63.944.191
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,13
|37.227.276
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,18
|87.836.465
|% 14,39
|
|FONET
|9,60
|119.694.781
|% 12,02
|
|BERA
|3,94
|39.299.772
|% 5,07
|
|RTALB
|2,41
|23.337.492
|% 5,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6394
|7,6777
|% 0,06
|
|Frank
|6,0724
|6,1090
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5595
|1,5674
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-0,60
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|1.945
|1.975
|23,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|-0,24
|
|Yarım
|935
|959
|-0,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,23
|64,23
|0,23
|
Seans Raporu
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