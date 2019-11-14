***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Kredi Derecelendirmesi
14.11.2019 11:25
arası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Buna takiben, 12 Kasım 2019 tarihinde 20 Türk Bankası ve iştiraklerinin derecelendirme not görünümlerini revize etmiştir.
Bu doğrultuda rating kuruluşu Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.'nun kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde güncellemiştir:
Uzun Vadeli Yabancı Para B+ /Negatif Görünüm seviyesinden B+/Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.
Uzun Vadeli Yerel Para BB-/Negatif Görünüm seviyesinden BB-/Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.
Kısa Vadeli Yabancı Para B seviyesini teyit etmiştir.
Kısa Vadeli Yerel Para B seviyesini teyit etmiştir.
Ulusal Uzun Vadeli AA(tur)/Durağan seviyesini teyit etmiştir.
Desteklenme 4 seviyesini teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798842
BIST
15:18103.916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -911,88
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
15:185,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0185
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
15:186,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
15:18271,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,51
|Açılış
|: 271,61
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,64
|96.906.998
|% 17,86
|
|KLNMA
|38,56
|16.453.003
|% 14,97
|
|RYGYO
|2,35
|8.243.888
|% 13,53
|
|PINSU
|2,26
|21.479.560
|% 10,78
|
|FLAP
|3,38
|84.488.125
|% 9,03
|
|METRO
|2,53
|80.790.146
|% -12,15
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|AYEN
|2,85
|18.894.683
|% -6,56
|
|SMART
|3,24
|16.492.820
|% -6,09
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|ASELS
|19,02
|373.090.733
|% -1,35
|
|PGSUS
|75,10
|329.090.239
|% -1,18
|
|GARAN
|9,79
|325.244.506
|% -1,61
|
|HALKB
|5,76
|264.958.885
|% -3,03
|
|THYAO
|13,66
|2.405.689.594
|% -0,22
|
|KRDMD
|2,32
|236.711.241
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,72
|186.759.392
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|84.430.324
|% -1,54
|
|PETKM
|3,65
|217.600.097
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3682
|7,4051
|% 0,19
|
|Frank
|5,7981
|5,8330
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5303
|1,5380
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|4,39
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.795
|1.840
|6,43
|
|Yarım
|868
|890
|3,11
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,75
|
Seans Raporu
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15:30XU100
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