***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi27/01/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih04/03/2020Saati10:00:00AdresiYapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBULGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporunun okunması, 4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. TTK'nın 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliğin onaylanması. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr/zararı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 9. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2020 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması, 10. Türk Ticaret Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi gereğince borçlanma aracı niteliğinde menkul kıymet çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına onay verilmesi, 13. Dilek ve görüşler.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarYapı Kredi Faktoring A.Ş. Olağan Genel Kurulu 04/03/2020 tarihinde gerçekleştirilecek olup 27/01/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplantı gündemi belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814620BIST