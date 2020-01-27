***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
27.01.2020 17:25
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/01/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
04/03/2020
Saati
10:00:00
Adresi
Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporunun okunması, 4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. TTK'nın 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliğin onaylanması. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr/zararı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 9. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2020 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması, 10. Türk Ticaret Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi gereğince borçlanma aracı niteliğinde menkul kıymet çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına onay verilmesi, 13. Dilek ve görüşler.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Olağan Genel Kurulu 04/03/2020 tarihinde gerçekleştirilecek olup 27/01/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplantı gündemi belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814620
BIST