***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.07.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.07.2019 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 800.000.000.-TL (sekiz yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/ veya tahsisli satılacak şekilde borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na(SPK) yapmış olduğu başvurunun, 04.07.2019 tarih ve 39/892 sayılı toplantısında görüşüldüğü ve SPK'nın 05.07.2019 tarihli yazısı ile aşağıdaki kararların alındığı bildirilmişti:1) Başvuru tarihi itibariyla şirketimizin itfasına 2 aydan az kalan borçlanma araçlarından 286.478.518 TL'lik tutarın dikkate alınması suretiye Şirketimize 773.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 773.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgelerinin onaylanması,2) İlk etapta 487.000.0000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin Şirketimize teslim edilmesi,3) Geriye kalan 286.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise, tedavüldeki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tesvik edici bilgi ve belgelerin SPK'ya iletilmesinden sonra teslim edilmesi.Bu defa, Şirketimiz tarafından 286.000.000 TL'lik kısmın itfasını tevsik edici bilgi ve belgeler Sermaye Piyasası Kurulu'na sunularak söz konusu tutarda ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesi talep edilmiştir. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2019 tarih ve 29833736-105.02.02-E.13007 sayılı yazısı ile ihraç belgesi Şirketimize iletillmiş olup 286.000.000 TL tutarındaki İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793550BIST