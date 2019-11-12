***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Buna takiben, 12 Kasım 2019 tarihinde 20 Türk Bankası ve iştiraklerinin derecelendirme not görünümlerini revize etmiştir.Bu doğrultuda rating kuruluşu Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde güncellemiştir:Uzun Vadeli Yabancı Para B+ /Negatif Görünüm seviyesinden B+/Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.Uzun Vadeli Yerel Para BB-/Negatif Görünüm seviyesinden BB-/Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.Kısa Vadeli Yabancı Para B seviyesini teyit etmiştir.Kısa Vadeli Yerel Para B seviyesini teyit etmiştir.Ulusal Uzun Vadeli AA(tur)/Durağan seviyesini teyit etmiştir.Desteklenme 4 seviyesini teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798542BIST