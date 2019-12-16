***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.12.2019 10:05
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,13 Aralık 2019 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarındaki değişikliğe bağlı olarak Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde güncellemiştir:
Uzun Vadeli Yabancı Para B+/Durağan Görünüm seviyesinden B+/Negatif Görünüm seviyesine güncellemiştir.
Uzun Vadeli Yerel Para BB-/Durağan Görünüm seviyesinden B+/Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.
Kısa Vadeli Yabancı Para B seviyesini teyit etmiştir.
Kısa Vadeli Yerel Para B seviyesini teyit etmiştir.
Ulusal Uzun Vadeli AA(tur)/Durağan seviyesinden A+(tur)/Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.
Desteklenme 4 seviyesini teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803555
BIST
12:58110.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 47,63
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
12:585,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0329
|Açılış
|: 5,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
12:586,5125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0488
|Açılış
|: 6,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
12:58277,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,74
|Açılış
|: 277,72
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|ADNAC
|2,53
|80.718.421
|% 16,59
|
|BOLUC
|4,56
|38.290.408
|% 15,74
|
|UNYEC
|4,64
|6.011.616
|% 14,57
|
|ADANA
|8,50
|9.279.155
|% 13,79
|
|COSMO
|2,16
|23.535
|% -10,00
|
|BALAT
|0,53
|74.870
|% -8,62
|
|KERVN
|0,57
|365.519
|% -6,56
|
|SELGD
|2,19
|21.802
|% -5,60
|
|SNKRN
|2,87
|2.143.479
|% -4,97
|
|THYAO
|13,81
|437.200.655
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,51
|259.877.287
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|ASELS
|19,41
|212.115.495
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,35
|167.719.849
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|259.877.287
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,35
|167.719.849
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,85
|144.907.252
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,24
|162.906.307
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7724
|7,8114
|% 0,50
|
|Frank
|5,9216
|5,9573
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5546
|1,5624
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,24
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,74
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.866
|19,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|14,39
|
|Yarım
|885
|907
|6,96
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,03
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|0,06
|