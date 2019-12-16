***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,13 Aralık 2019 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarındaki değişikliğe bağlı olarak Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde güncellemiştir:Uzun Vadeli Yabancı Para B+/Durağan Görünüm seviyesinden B+/Negatif Görünüm seviyesine güncellemiştir.Uzun Vadeli Yerel Para BB-/Durağan Görünüm seviyesinden B+/Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.Kısa Vadeli Yabancı Para B seviyesini teyit etmiştir.Kısa Vadeli Yerel Para B seviyesini teyit etmiştir.Ulusal Uzun Vadeli AA(tur)/Durağan seviyesinden A+(tur)/Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.Desteklenme 4 seviyesini teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803555BIST