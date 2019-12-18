***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFYAKF32015 ISIN kodlu 75 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 19 Aralık 2019 itfa tarihi 03 Mart 2020'dir.Teknik nedenlerden dolayı, ilgili şablon üzerinden açıklama 19.12.2019 tarihinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804211BIST