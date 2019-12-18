***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2019 17:49
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFYAKF32015 ISIN kodlu 75 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 19 Aralık 2019 itfa tarihi 03 Mart 2020'dir.
Teknik nedenlerden dolayı, ilgili şablon üzerinden açıklama 19.12.2019 tarihinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804211
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0320
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9225
En Düşük
5,8830
18:056,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
18:05280,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,38
|Açılış
|: 280,76
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|SANFM
|4,63
|11.174.243
|% 14,89
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|MAALT
|60,00
|15.700.837
|% 12,46
|
|MARTI
|0,88
|25.800.513
|% -11,11
|
|MRGYO
|0,94
|16.985.048
|% -10,48
|
|NIBAS
|5,49
|109.804
|% -10,44
|
|KSTUR
|27,00
|10.638
|% -10,00
|
|VAKFN
|2,39
|41.423.857
|% -7,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% -1,10
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% -1,13
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% -3,31
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7139
|7,7526
|% 0,14
|
|Frank
|6,0098
|6,0460
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5735
|1,5814
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-0,87
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,01
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,69
|65,69
|-0,41
|