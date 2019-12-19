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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.12.2019 18:08
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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFYAKF32015 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 773.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,60%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,06%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF32015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,97868
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 75 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 19 Aralık 2019 itfa tarihi 03 Mart 2020'dir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804420


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 5,29 12.603.830 % 15,00  
KRSTL 1,75 581.638.587 % 12,90  
EUKYO 2,06 8.255.203 % 10,16  
HALKS 2,20 521.514 % 10,00  
DARDL 3,08 345.135 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7230 7,7617 % -0,11  
Frank 6,0561 6,0926 % 0,55  
Riyal 1,5797 1,5876 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 3,07  
Altın Gr. 283 283 1,35  
Cumhuriyet 1.868 1.897 13,00  
Tam 1.860 1.906 11,31  
Yarım 899 922 5,47  
Çeyrek 451 461 2,74  
Gümüş.Ons 17,06 17,09 0,05  
Gümüş Gr. 3,26 3,27 0,02  
B. Petrol 66,59 66,59 0,42  
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