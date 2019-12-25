***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.12.2019 18:11
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFYAKF32023 ISIN kodlu bono ihracı (Satışın tamamlanması)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 773.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,55%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,00%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKF32023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.480.000
İhraç Fiyatı 0,97878
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 75 gün vadeli 120.480.000,00.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 26 Aralık 2019 itfa tarihi 10 Mart 2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805207
BIST