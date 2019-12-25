***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGöktürk Eyüpsultan 200 Ada 1 Parsel Değerleme RaporuRapor Tarihi25.12.2019AçıklamalarSeri III No 48-1 sayılı Tebliğ' in 34-g maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyünde yer alan Göktürk Eyüpsultan 200 Ada 1 Parsel'e ilişkin Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805213BIST