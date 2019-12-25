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***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

25.12.2019 18:14
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***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara Çankaya Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
25.12.2019
Açıklamalar

Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ' in 34-g maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyünde yer alan ''Ankara Çankaya" konut ve ticari projesinin, Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805215


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