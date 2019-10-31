***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -178.820 5.228.249 -79.720.402 1.314.875 67.528.425 67.528.425Transferler1.314.875 -1.314.875 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-49.598 -393.643 -443.241 -443.241Dönem Karı (Zararı)0 -393.643 -393.643 -393.643Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-49.598 0 -49.598 -49.598Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -228.418 5.228.249 -78.405.527 -393.643 67.085.184 67.085.184Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733Transferler8.202.862 -8.202.862 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31.802 -527.036 -495.234 -495.234Dönem Karı (Zararı)0 -527.036 -527.036 -527.036Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31.802 0 31.802 31.802Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -223.572 5.228.249 -70.202.665 -527.036 75.159.499 75.159.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.247.305 -2.046.565Dönem Karı (Zararı)-527.036 -393.643Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.036.620 -1.231.732Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 50.259 53.778Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler974.031 -188.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler103.435 73.096Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler870.596 -261.105Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -1.202.342 -1.097.501Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-609.851 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -609.851 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 -248.717 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.320.560 3.020.229Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.370.448 1.095.327Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.118.325 370.412Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-523.321 357.330Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler393.731 1.448.712Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-99.729 11.875Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.325 100.125Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)104.557 -363.552Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.884.216 1.394.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -33.697Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.363.089 -3.407.722YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.000.050 -26.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.801 -26.400Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.014.851 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.218.971 1.027.416Alınan Faiz1.218.971 1.027.416YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)971.716 -1.045.549NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)971.716 -1.045.549DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.896.081 8.117.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.867.797 7.072.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.945.549 6.990.461Finansal Yatırımlar5 7.336.534 966.086Ticari Alacaklar508.735 1.339.038İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 508.735 1.339.038Diğer Alacaklar741.202 558.244İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 741.202 558.244Stoklar8 2.956.583 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler478.180 444.220Diğer Dönen Varlıklar9 1.395.083 1.666.406ARA TOPLAM21.361.866 14.921.038TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.361.866 14.921.038DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 205.341 205.341Ticari Alacaklar779.836 819.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 779.836 819.139Diğer Alacaklar34.605 35.024İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.605 35.024Stoklar8 1.159.264 974.850Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 60.785.090 68.190.090Maddi Duran Varlıklar11 1.307.929 1.349.117Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 14.028 8.299Peşin Ödenmiş Giderler23.258 23.258TOPLAM DURAN VARLIKLAR64.309.351 71.605.118TOPLAM VARLIKLAR85.671.217 86.526.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Ticari Borçlar587.461 687.190İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 17 417.550 479.621İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 169.911 207.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar128.438 123.775Diğer Borçlar230.662 179.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 230.662 179.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)129.003 24.446Kısa Vadeli Karşılıklar2.640.548 2.623.154Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.640.548 2.623.154ARA TOPLAM3.716.112 3.637.565TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.716.112 3.637.565UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar6.795.606 7.233.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar969.801 898.167Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.825.805 6.335.691TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.795.606 7.233.858TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.511.718 10.871.423ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar75.159.499 75.654.733Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları91.456.689 91.456.689Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi9.427.834 9.427.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-223.572 -255.374Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-223.572 -255.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-223.572 -255.374Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-70.202.665 -78.405.527Net Dönem Karı veya Zararı-527.036 8.202.862TOPLAM ÖZKAYNAKLAR75.159.499 75.654.733TOPLAM KAYNAKLAR85.671.217 86.526.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.695.682 4.435.270 882.474 871.526Satışların Maliyeti-323.714 -1.803.227 -147.260 -14.855TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.371.968 2.632.043 735.214 856.671BRÜT KAR (ZARAR)2.371.968 2.632.043 735.214 856.671Genel Yönetim Giderleri-3.136.691 -2.668.454 -976.434 -862.818Pazarlama Giderleri-823.346 -998.023 -215.102 -252.508Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 991.889 248.115 605.525 47.237Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.073.274 -1.151.494 -532.588 -171.610ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.669.454 -1.937.813 -383.385 -383.028Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler943.119 446.669 221.111 13.794FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.726.335 -1.491.144 -162.274 -369.234Finansman Gelirleri17 1.202.494 1.097.501 432.129 436.350Finansman Giderleri17 -3.195 0 -3.195 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-527.036 -393.643 266.660 67.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-527.036 -393.643 266.660 67.116DÖNEM KARI (ZARARI)-527.036 -393.643 266.660 67.116Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-527.036 -393.643 266.660 67.116Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) -0,01320000 -0,00980000 0,00670000 0,00170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar31.802 -49.598 -705 -6.352Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.802 -49.598 -705 -6.352Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.802 -49.598 -705 -6.352TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-495.234 -443.241 265.955 60.764Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-495.234 -443.241 265.955 60.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795918BIST