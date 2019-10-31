***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2019 18:14
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -178.820 5.228.249 -79.720.402 1.314.875 67.528.425 67.528.425
Transferler
1.314.875 -1.314.875 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.598 -393.643 -443.241 -443.241
Dönem Karı (Zararı)
0 -393.643 -393.643 -393.643
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.598 0 -49.598 -49.598
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -228.418 5.228.249 -78.405.527 -393.643 67.085.184 67.085.184
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733
Transferler
8.202.862 -8.202.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.802 -527.036 -495.234 -495.234
Dönem Karı (Zararı)
0 -527.036 -527.036 -527.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.802 0 31.802 31.802
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -223.572 5.228.249 -70.202.665 -527.036 75.159.499 75.159.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.247.305 -2.046.565
Dönem Karı (Zararı)
-527.036 -393.643
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.036.620 -1.231.732
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 50.259 53.778
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
974.031 -188.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
103.435 73.096
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
870.596 -261.105
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.202.342 -1.097.501
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-609.851 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -609.851 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -248.717 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.320.560 3.020.229
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.370.448 1.095.327
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.118.325 370.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-523.321 357.330
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
393.731 1.448.712
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.729 11.875
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.325 100.125
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
104.557 -363.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.884.216 1.394.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -33.697
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.363.089 -3.407.722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.000.050 -26.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.801 -26.400
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.014.851 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.218.971 1.027.416
Alınan Faiz
1.218.971 1.027.416
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
971.716 -1.045.549
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
971.716 -1.045.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.896.081 8.117.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.867.797 7.072.213
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.945.549 6.990.461
Finansal Yatırımlar
5 7.336.534 966.086
Ticari Alacaklar
508.735 1.339.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 508.735 1.339.038
Diğer Alacaklar
741.202 558.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 741.202 558.244
Stoklar
8 2.956.583 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
478.180 444.220
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.395.083 1.666.406
ARA TOPLAM
21.361.866 14.921.038
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.361.866 14.921.038
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
779.836 819.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 779.836 819.139
Diğer Alacaklar
34.605 35.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.605 35.024
Stoklar
8 1.159.264 974.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 60.785.090 68.190.090
Maddi Duran Varlıklar
11 1.307.929 1.349.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 14.028 8.299
Peşin Ödenmiş Giderler
23.258 23.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.309.351 71.605.118
TOPLAM VARLIKLAR
85.671.217 86.526.156
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
587.461 687.190
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 17 417.550 479.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 169.911 207.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
128.438 123.775
Diğer Borçlar
230.662 179.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 230.662 179.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
129.003 24.446
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.640.548 2.623.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.640.548 2.623.154
ARA TOPLAM
3.716.112 3.637.565
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.716.112 3.637.565
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.795.606 7.233.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
969.801 898.167
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.825.805 6.335.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.795.606 7.233.858
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.511.718 10.871.423
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.159.499 75.654.733
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-223.572 -255.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-223.572 -255.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-223.572 -255.374
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-70.202.665 -78.405.527
Net Dönem Karı veya Zararı
-527.036 8.202.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.159.499 75.654.733
TOPLAM KAYNAKLAR
85.671.217 86.526.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
2.695.682 4.435.270 882.474 871.526
Satışların Maliyeti
-323.714 -1.803.227 -147.260 -14.855
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.371.968 2.632.043 735.214 856.671
BRÜT KAR (ZARAR)
2.371.968 2.632.043 735.214 856.671
Genel Yönetim Giderleri
-3.136.691 -2.668.454 -976.434 -862.818
Pazarlama Giderleri
-823.346 -998.023 -215.102 -252.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 991.889 248.115 605.525 47.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.073.274 -1.151.494 -532.588 -171.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.669.454 -1.937.813 -383.385 -383.028
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
943.119 446.669 221.111 13.794
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.726.335 -1.491.144 -162.274 -369.234
Finansman Gelirleri
17 1.202.494 1.097.501 432.129 436.350
Finansman Giderleri
17 -3.195 0 -3.195 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-527.036 -393.643 266.660 67.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-527.036 -393.643 266.660 67.116
DÖNEM KARI (ZARARI)
-527.036 -393.643 266.660 67.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-527.036 -393.643 266.660 67.116
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) -0,01320000 -0,00980000 0,00670000 0,00170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.802 -49.598 -705 -6.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.802 -49.598 -705 -6.352
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.802 -49.598 -705 -6.352
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-495.234 -443.241 265.955 60.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-495.234 -443.241 265.955 60.764
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795918
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