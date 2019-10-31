***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2019 18:14
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -336.079 5.228.249 -69.017.245 1.702.026 69.026.126 1.033.874 70.060.000
Transferler
1.702.026 -1.702.026 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.374 -171.671 -243.045 503.584 260.539
Dönem Karı (Zararı)
0 -171.671 -171.671 524.507 352.836
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.374 0 -71.374 -20.923 -92.297
Kar Payları
-301.322 -301.322
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -407.453 5.228.249 -67.315.219 -171.671 68.783.081 1.236.136 70.019.217
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797
Transferler
8.464.917 -8.464.917 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.983 -267.715 -289.698 449.398 159.700
Dönem Karı (Zararı)
0 -267.715 -267.715 501.075 233.360
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.983 0 -21.983 -51.677 -73.660
Kar Payları
-352.735 -352.735
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -764.720 5.228.249 -58.850.302 -267.715 76.794.687 1.075.075 77.869.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.760.171 -3.759.819
Dönem Karı (Zararı)
233.360 352.836
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-343.046 -1.065.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 82.380 82.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.271.696 -178.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
401.100 82.450
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
870.596 -261.105
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.211.655 -1.282.194
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 373.101 313.262
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-609.851 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -609.851 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -248.717 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.520.135 904.815
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.370.447 1.095.327
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.249.555 -1.603.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-586.703 142.660
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
393.791 1.448.743
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
541.660 -461.679
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.544 580.416
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
242.465 -296.970
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.629.821 192.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-357.816 -78.748
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-409.445 -465.717
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.363.089 -3.407.722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.876.547 -77.418
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.476 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.780 -77.418
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.014.851 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
875.549 910.786
Ödenen Temettüler
-352.735 -301.322
Alınan Faiz
1.228.284 1.212.108
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.991.925 -2.926.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.991.925 -2.926.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.853.327 10.539.204
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.845.252 7.612.753
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.923.004 7.947.707
Finansal Yatırımlar
5 7.336.534 966.086
Ticari Alacaklar
5.360.937 6.322.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 18 213.414 520.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.147.523 5.802.287
Diğer Alacaklar
412.081 240.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 412.081 240.864
Stoklar
9 2.956.583 2.956.643
Peşin Ödenmiş Giderler
682.415 600.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 656.009 607.416
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.395.083 1.666.406
ARA TOPLAM
28.722.646 21.307.993
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.722.646 21.307.993
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
779.836 819.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 779.836 819.139
Diğer Alacaklar
400.054 373.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 400.054 373.407
Stoklar
9 1.159.264 974.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 60.785.090 68.190.090
Maddi Duran Varlıklar
12 1.468.966 1.415.381
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 25.911 23.570
Peşin Ödenmiş Giderler
23.258 23.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 183.202 169.086
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.825.581 71.988.781
TOPLAM VARLIKLAR
93.548.227 93.296.774
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
3.276.329 2.734.669
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 18 459.939 494.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.816.390 2.240.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.007.384 949.424
Diğer Borçlar
230.630 287.795
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 230.630 287.795
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
502.540 260.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.640.548 2.623.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.640.548 2.623.154
ARA TOPLAM
7.657.431 6.855.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.657.431 6.855.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Diğer Borçlar
369.362 360.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 369.362 360.613
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.651.672 8.018.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.825.867 1.682.556
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.825.805 6.335.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.021.034 8.378.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.678.465 15.233.977
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.794.687 77.084.385
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-764.720 -742.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-764.720 -742.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-764.720 -742.737
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-58.850.302 -67.315.219
Net Dönem Karı veya Zararı
-267.715 8.464.917
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.075.075 978.412
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.869.762 78.062.797
TOPLAM KAYNAKLAR
93.548.227 93.296.774
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
34.627.704 31.341.926 12.361.127 10.209.490
Satışların Maliyeti
-27.144.691 -24.101.260 -10.123.203 -7.800.836
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.483.013 7.240.666 2.237.924 2.408.654
BRÜT KAR (ZARAR)
7.483.013 7.240.666 2.237.924 2.408.654
Genel Yönetim Giderleri
-7.202.667 -6.262.733 -1.990.658 -2.009.471
Pazarlama Giderleri
-742.072 -933.409 -189.786 -231.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.022.827 249.843 604.715 48.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.073.274 -1.192.659 -532.588 -171.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.512.173 -898.292 129.607 45.104
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
909.808 288.682 345.416 72.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-602.365 -609.610 475.023 117.696
Finansman Gelirleri
20 1.212.861 1.289.987 433.010 538.010
Finansman Giderleri
20 -4.035 -14.279 -3.195 -7.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
606.461 666.098 904.838 648.515
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -373.101 -313.262 -136.416 -130.499
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -360.852 -324.976 -84.538 -120.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -12.249 11.714 -51.878 -10.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
233.360 352.836 768.422 518.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
233.360 352.836 768.422 518.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
501.075 524.507 245.863 220.942
Ana Ortaklık Payları
-267.715 -171.671 522.559 297.074
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) -0,00670000 -0,00430000 0,01310000 0,00740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-73.660 -92.297 -179.907 32.066
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-100.025 -102.972 -224.707 41.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.365 10.675 44.800 -9.604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.365 10.675 44.800 -9.604
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-73.660 -92.297 -179.907 32.066
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.700 260.539 588.515 550.082
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
449.398 503.584 158.054 239.766
Ana Ortaklık Payları
-289.698 -243.045 430.461 310.316
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795921
BIST