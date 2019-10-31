***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -336.079 5.228.249 -69.017.245 1.702.026 69.026.126 1.033.874 70.060.000Transferler1.702.026 -1.702.026 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-71.374 -171.671 -243.045 503.584 260.539Dönem Karı (Zararı)0 -171.671 -171.671 524.507 352.836Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-71.374 0 -71.374 -20.923 -92.297Kar Payları-301.322 -301.322Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -407.453 5.228.249 -67.315.219 -171.671 68.783.081 1.236.136 70.019.217Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797Transferler8.464.917 -8.464.917 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.983 -267.715 -289.698 449.398 159.700Dönem Karı (Zararı)0 -267.715 -267.715 501.075 233.360Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.983 0 -21.983 -51.677 -73.660Kar Payları-352.735 -352.735Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -764.720 5.228.249 -58.850.302 -267.715 76.794.687 1.075.075 77.869.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.760.171 -3.759.819Dönem Karı (Zararı)233.360 352.836Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-343.046 -1.065.283Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 13 82.380 82.304Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.271.696 -178.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler401.100 82.450Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler870.596 -261.105Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 -1.211.655 -1.282.194Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 373.101 313.262Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-609.851 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -609.851 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 -248.717 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.520.135 904.815Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.370.447 1.095.327Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.249.555 -1.603.682Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-586.703 142.660Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler393.791 1.448.743Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler541.660 -461.679Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.544 580.416Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)242.465 -296.970Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.629.821 192.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-357.816 -78.748Vergi İadeleri (Ödemeleri)-409.445 -465.717Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.363.089 -3.407.722YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.876.547 -77.418Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.476 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-140.780 -77.418Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.014.851 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI875.549 910.786Ödenen Temettüler-352.735 -301.322Alınan Faiz1.228.284 1.212.108YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.991.925 -2.926.451NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.991.925 -2.926.451DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.853.327 10.539.204DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.845.252 7.612.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.923.004 7.947.707Finansal Yatırımlar5 7.336.534 966.086Ticari Alacaklar5.360.937 6.322.473İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 18 213.414 520.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.147.523 5.802.287Diğer Alacaklar412.081 240.864İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 412.081 240.864Stoklar9 2.956.583 2.956.643Peşin Ödenmiş Giderler682.415 600.398Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 656.009 607.416Diğer Dönen Varlıklar10 1.395.083 1.666.406ARA TOPLAM28.722.646 21.307.993TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.722.646 21.307.993DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar779.836 819.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 779.836 819.139Diğer Alacaklar400.054 373.407İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 400.054 373.407Stoklar9 1.159.264 974.850Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 60.785.090 68.190.090Maddi Duran Varlıklar12 1.468.966 1.415.381Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 25.911 23.570Peşin Ödenmiş Giderler23.258 23.258Ertelenmiş Vergi Varlığı17 183.202 169.086TOPLAM DURAN VARLIKLAR64.825.581 71.988.781TOPLAM VARLIKLAR93.548.227 93.296.774KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Ticari Borçlar3.276.329 2.734.669İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 18 459.939 494.650İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.816.390 2.240.019Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.007.384 949.424Diğer Borçlar230.630 287.795İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 230.630 287.795Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)502.540 260.075Kısa Vadeli Karşılıklar2.640.548 2.623.154Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.640.548 2.623.154ARA TOPLAM7.657.431 6.855.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.657.431 6.855.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0Diğer Borçlar369.362 360.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 369.362 360.613Uzun Vadeli Karşılıklar7.651.672 8.018.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.825.867 1.682.556Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.825.805 6.335.691TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.021.034 8.378.860TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.678.465 15.233.977ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.794.687 77.084.385Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları91.449.175 91.449.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-764.720 -742.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-764.720 -742.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-764.720 -742.737Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-58.850.302 -67.315.219Net Dönem Karı veya Zararı-267.715 8.464.917Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.075.075 978.412TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.869.762 78.062.797TOPLAM KAYNAKLAR93.548.227 93.296.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat34.627.704 31.341.926 12.361.127 10.209.490Satışların Maliyeti-27.144.691 -24.101.260 -10.123.203 -7.800.836TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.483.013 7.240.666 2.237.924 2.408.654BRÜT KAR (ZARAR)7.483.013 7.240.666 2.237.924 2.408.654Genel Yönetim Giderleri-7.202.667 -6.262.733 -1.990.658 -2.009.471Pazarlama Giderleri-742.072 -933.409 -189.786 -231.433Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.022.827 249.843 604.715 48.965Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -2.073.274 -1.192.659 -532.588 -171.611ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.512.173 -898.292 129.607 45.104Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler909.808 288.682 345.416 72.592FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-602.365 -609.610 475.023 117.696Finansman Gelirleri20 1.212.861 1.289.987 433.010 538.010Finansman Giderleri20 -4.035 -14.279 -3.195 -7.191SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)606.461 666.098 904.838 648.515Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -373.101 -313.262 -136.416 -130.499Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -360.852 -324.976 -84.538 -120.370Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -12.249 11.714 -51.878 -10.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)233.360 352.836 768.422 518.016DÖNEM KARI (ZARARI)233.360 352.836 768.422 518.016Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar501.075 524.507 245.863 220.942Ana Ortaklık Payları-267.715 -171.671 522.559 297.074Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) -0,00670000 -0,00430000 0,01310000 0,00740000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-73.660 -92.297 -179.907 32.066Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-100.025 -102.972 -224.707 41.670Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.365 10.675 44.800 -9.604Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26.365 10.675 44.800 -9.604Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-73.660 -92.297 -179.907 32.066TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.700 260.539 588.515 550.082Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar449.398 503.584 158.054 239.766Ana Ortaklık Payları-289.698 -243.045 430.461 310.316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795921BIST