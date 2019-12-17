***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ankara ili, Çankaya İlçesi, Çankaya/Kavaklıdere Mahallesi, İran Caddesi, 6049 ada, 21 parselde yer alan Ankara Çankaya projesindeki, ekspertiz değeri KDV Hariç 5.973.150 TL olan F Blok'taki Şirketimize ait 44833906223/95460120000 hissenin KDV hariç 6.250.000 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803985BIST