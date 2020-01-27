***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2020 19:59
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca 2020 yılı için portföyümüzde yer alan Ankara-Çankaya, Elit Residence, Levent Loft 2 (Bahçe), Kağıthane OfisPark'taki gayrimenkullerimizin ve Göktürk Arsa (200/1 parsel)'in değerlemesini yapmak üzere Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve 2020 yılı hesap dönemi içinde Şirketimiz portföyüne katılacak ve değerleme gerektiren varlıklarla ilgili değerleme yapmak üzere Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814663
BIST
18:05120.150
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -1.992,05
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.000
18:055,9532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0104
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9579
En Düşük
5,9349
18:056,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
18:05302,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,35
|Açılış
|: 302,71
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|48.100.103
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|71.991.553
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,03
|443.915.134
|% 18,99
|
|DERIM
|11,08
|16.638.799
|% 17,87
|
|LINK
|24,50
|16.845.986
|% 15,13
|
|BURVA
|18,08
|809.876
|% -14,96
|
|RYSAS
|11,51
|12.596.496
|% -9,65
|
|EGCYH
|0,44
|1.153.585
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,44
|1.008.867
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|212.861
|% -7,81
|
|THYAO
|14,10
|1.692.011.633
|% -3,03
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ASELS
|23,42
|773.679.963
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|CEMAS
|1,54
|356.338.279
|% 1,32
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ALBRK
|1,74
|363.954.340
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7439
|7,7828
|% -0,04
|
|Frank
|6,1113
|6,1482
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5824
|1,5903
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|9,09
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|58,18
|58,18
|-1,71
|
Seans Raporu
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