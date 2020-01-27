***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca 2020 yılı için portföyümüzde yer alan Ankara-Çankaya, Elit Residence, Levent Loft 2 (Bahçe), Kağıthane OfisPark'taki gayrimenkullerimizin ve Göktürk Arsa (200/1 parsel)'in değerlemesini yapmak üzere Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve 2020 yılı hesap dönemi içinde Şirketimiz portföyüne katılacak ve değerleme gerektiren varlıklarla ilgili değerleme yapmak üzere Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814663BIST