***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoZafer Barış Dikmen Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı 15.03.2019 +90-212 3801680 bdikmen@yapikredikoray.comEkin Biçen Öcal Yatırımcı İlişkileri, Finansal Raporlama ve Portföy Yönetimi Müdürü 24.09.2014 +90-212 3801680 ebicen@yapikredikoray.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 203775-700903-601195Nilay Özbir Muhasebe Müdürü 21.04.2016 +90-212 3801680 nozbir@yapikredikoray.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811493BIST