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***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.01.2020 22:05
GÜNCEL HABERLER



***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zafer Barış Dikmen Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı 15.03.2019 +90-212 3801680 bdikmen@yapikredikoray.com
Ekin Biçen Öcal Yatırımcı İlişkileri, Finansal Raporlama ve Portföy Yönetimi Müdürü 24.09.2014 +90-212 3801680 ebicen@yapikredikoray.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 203775-700903-601195
Nilay Özbir Muhasebe Müdürü 21.04.2016 +90-212 3801680 nozbir@yapikredikoray.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811493


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ODAS 2,58 877.384.646 % 20,00  
RYSAS 5,12 84.592.415 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.854.546 % 19,90  
KARTN 435,80 69.780.154 % 16,99  
CELHA 7,32 22.979.957 % 15,46  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6458 7,6842 % -1,05  
Frank 6,0040 6,0402 % -0,86  
Riyal 1,5599 1,5677 % -0,78  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.551 -9,43  
Altın Gr. 293 293 -4,18  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 -0,23  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,07  
B. Petrol 65,42 65,42 -0,02  
Seans Raporu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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